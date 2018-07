Estateinsieme a Masone: un ricco calendario di spettacoli

Inizia la stagione di spettacoli denominata “Estateinsieme”, organizzata dall’Associazione “Noi per voi”, che da anni svolge la propria attività di volontariato nel campo della solidarietà, distribuendo ad enti morali e sociali contributi di entità varia, raccolti dalle manifestazioni organizzate.

La nostra attività ha previsto per l’estate 2018, un nutrito programma di spettacoli di musica e cabaret organizzati nello splendido spazio del Giardino dei Monaci, presso il museo civico Andrea Tubino nella cittadina di Masone.

Dal 13 luglio al 4 agosto si esibiranno sul palco i comici: Carlo Denei, Carlo Cicala, Andrea Bottesini, Stefano Lasagna. Oltre a questi, vari gruppi musicali noti sulla scena ligure e non solo: Buio Pesto, Wild Angel e T&M LIVE saranno gli artisti che allieteranno le serate. Inizio per ogni manifestazione alle ore 20,30. Durante tutto il periodo nell’area spettacoli ci sarà uno spazio bar e ristorazione a disposizione dei partecipanti. Tutto il ricavato, al netto delle spese sarà devoluto in beneficienza. Un valido motivo per oltrepassare il Passo del Turchino e cercare non solo un po’ di frescura sfuggendo al caldo estivo, ma una occasione di divertimento, con un valore ulteriore.

Per informazioni: Associazione “Noi per Voi”, Viale Vittorio Veneto 3 – 16010 MASONE (GE), contattare Gianni Andreoli ai seguenti recapiti, andreoli.gianni1964@libero.it, tel. Cell: 3713720187.

Roberto Polleri