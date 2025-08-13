Estate in sicurezza: la Polizia di Stato a fianco dei viaggiatori

Un impegno costante durante la mobilità estiva

Con l’arrivo della grande mobilità estiva, milioni di italiani si spostano in tutto il Paese per raggiungere le località di vacanza o per ricongiungersi con i propri cari. In questo contesto, la Polizia di Stato, grazie all’impegno delle donne e degli uomini delle proprie Specialità, è al fianco di ogni viaggiatore per garantire spostamenti sicuri.

Sicurezza su strade e autostrade

La Polizia Stradale presidia le principali arterie viarie e autostradali con attività di vigilanza e controlli mirati. L’obiettivo è prevenire le condotte di guida pericolose e promuovere comportamenti improntati a prudenza e responsabilità, tutelando così l’incolumità di chi viaggia.

Controlli nelle stazioni e sui treni

Nei luoghi di transito ferroviario, tra arrivi e partenze, gli operatori della Polizia Ferroviaria svolgono quotidianamente attività di prevenzione e monitoraggio. La loro presenza costante offre sicurezza e supporto a chi sceglie il treno come mezzo di trasporto.

Vigilanza dall’alto con il Reparto Volo

Gli aeromobili e gli elicotteri del Reparto Volo sorvegliano dall’alto la mobilità stradale e ferroviaria, individuando situazioni di rischio o emergenza. Questo controllo aereo permette di intervenire tempestivamente e coordinare le operazioni di sicurezza.

Uno spot per raccontare la vicinanza alla comunità

Per testimoniare l’impegno quotidiano e il rapporto diretto con i cittadini, è stato realizzato uno spot che raccoglie immagini autentiche. Le scene mostrano operatori della Polizia mentre aiutano, ascoltano e accompagnano i viaggiatori, sotto il sole delle autostrade, tra i binari affollati o in volo silenzioso. Un racconto che esprime il valore di una presenza sempre pronta a intervenire e a #essercisempre.

