Questa mattina intorno alle 10, la squadra di Multedo, si è recata sul monte Gazzo per soccorrere una escursionista che, per cause in via di accertamento, è caduta dal sentiero.

Questa ha riportato diversi traumi e una estesa ferita alla testa.

Una volta stabilizzata, la paziente è stata portata in zona idonea, dove il drago 65, elicottero VF di Genova, ha provveduto al recupero tramite verricello con il personale SAF e al trasporto in ospedale.