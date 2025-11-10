Escursionista salvato sul Ramaceto: corda dei compagni e Drago dei Vigili del Fuoco

Incidente in cordata in località Orero, tra Ramaceto e Passo del Dente

Sull’impegnativo sentiero che collega il Monte Ramaceto al Passo del Dente, in località Orero (Genova), un escursionista è scivolato durante una salita in cordata. Il gruppo – composto da quattro escursionisti esperti – è riuscito a trattenere il compagno grazie alla corda che li legava, limitando la caduta e contenendo l’incidente.

Intervento complesso del Reparto Volo: Drago VF in azione

La zona impervia ha richiesto l’intervento aereo del velivolo “Drago” del Vigili del Fuoco. Gli elisoccorritori, calatisi con verricello, hanno raggiunto l’escursionista infortunato, lo hanno imbragato e stabilizzato con un immobilizzatore della colonna spinale per poi issarlo sull’elicottero. Una volta a bordo, il medico presente ha prestato le prime cure e il trasporto è stato effettuato all’Ospedale San Martino di Genova, in codice giallo.

