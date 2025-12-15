Escursionista disperso sopra Sant’Olcese ritrovato e soccorso a Comago

Intervento nel pomeriggio dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino nell’entroterra genovese

Nel pomeriggio di oggi è scattato l’allarme per un escursionista che aveva perso l’orientamento nella zona collinare sopra Sant’Olcese, nell’entroterra genovese. L’uomo, impegnato in un’escursione in località Comago, non riusciva più a individuare il sentiero corretto per fare ritorno, pur non presentando problemi di salute.

L’intervento dei soccorritori a Comago

La richiesta di aiuto ha attivato l’intervento congiunto dei Vigili del Fuoco e delle squadre del Soccorso Alpino, che hanno raggiunto l’area indicata e avviato le operazioni di ricerca. La zona, caratterizzata da sentieri boschivi e tratti collinari, ha richiesto un’accurata perlustrazione per individuare l’escursionista in sicurezza.

Le condizioni dell’uomo e il rientro

Una volta rintracciato, l’escursionista è stato trovato in buone condizioni fisiche. I soccorritori hanno quindi provveduto ad accompagnarlo lungo il percorso più sicuro fino al punto in cui aveva lasciato l’auto, consentendogli di rientrare senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari.

La sicurezza sui sentieri dell’entroterra genovese

L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza di affrontare le escursioni nell’entroterra genovese con adeguata preparazione e conoscenza dei percorsi, soprattutto nelle aree collinari attorno a Sant’Olcese, dove la rete sentieristica può presentare bivi e tratti poco segnalati.

