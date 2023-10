Ieri un senegalese di 20 anni, con precedenti penali e mai rimpatriato, è stato fermato dai carabinieri in via Gramsci a Genova per un controllo.

Il giovane africano è stato trovato in possesso di 14 dosi di cocaina/crack e la somma di 125 euro, verosimilmente provento dell’illecita attività.

Lo spacciatore di droga senegalese è stato quindi arrestato un’altra volta per spaccio di d sostanze stupefacenti e rinchiuso di nuovo nel carcere di Marassi.

Droga e denaro sequestrati.