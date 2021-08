Esce dal carcere ed ubriaco guida senza patente ed assicurazione, denunciato

Denuncia penale per un altro conducente di scooter che guidava con un’alta concentrazione di alcol nel sangue

Martedì mattina, alle 8.30, gli agenti dell’Unità territoriale Centro hanno fermato, all’intersezione di via Gramsci con via delle Fontane, un uomo visibilmente ubriaco.

Quando lo hanno fermato, lui, si è premurato di dire al personale della Polizia locale che era appena uscito dalla prigione dopo aver scontato 15 anni di pena.

Da un controllo dei documenti è emerso che si trattava di un pregiudicato che non aveva conseguito la patente e che la moto non era revisionata, né assicurata.

Il guidatore è stato sottoposto a pre test che ha messo in luce lo stato di ebbrezza, ma ha poi rifiutato di sottoporsi all’esame dell’etilometro.

È stato, così, sanzionato per guida senza patente, inosservanza dell’obbligo di assicurazione, mancata revisione del veicolo e rifiuto di sottoporsi all’alcoltest.

Il motociclo è stato sequestrato ai fini della confisca.

Lunedì, invece, sempre gli agenti dell’Unità territoriale Centro, questa volta in piazza Portello all’intersezione con via Caffaro, alle 12:30, hanno fermato una moto.

Il mezzo non avrebbe dovuto circolare perché sabato scorso era stato sospeso per l’articolo 80 del Codice della Strada che prevede che i veicoli a motore siano tenuti in condizioni di massima efficienza, in modo da garantire le condizioni di sicurezza, silenziosità e rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico.

Il guidatore è stato sottoposta al test dell’etilometro che ha segnalato concentrazione di alcol nel sangue così alte da far scattare la denuncia penale.