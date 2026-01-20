Eroi Superbi al Teatro Govi: storia genovese in dialetto

Marco Rinaldi porta in scena i grandi personaggi di Genova tra narrazione e ironia

Domenica 1° febbraio, alle ore 16, il Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova ospita lo spettacolo “Eroi Superbi”, un progetto teatrale che intreccia memoria storica, lingua genovese e racconto scenico. L’appuntamento è in via P. Pastorino 23r, nel quartiere di Sampierdarena.

I protagonisti della storia raccontati in zenéise

Sul palco Marco Rinaldi interpreta alcune figure simbolo della storia cittadina. Guglielmo Embriaco, Cristoforo Colombo e Niccolò Paganini diventano voci narranti di episodi noti e meno conosciuti, restituiti al pubblico attraverso il dialetto genovese. Il racconto alterna fedeltà storica e leggerezza espressiva, offrendo uno sguardo originale sui grandi nomi del passato.

Cabaret e teatro di narrazione

Lo spettacolo nasce dall’incontro tra due linguaggi espressivi. Da un lato il teatro di narrazione, dall’altro il cabaret, che introduce ritmo e ironia nei testi. La componente comica accompagna i riferimenti storici senza sovrastarli, rendendo la rappresentazione accessibile e coinvolgente per pubblici di età e interessi diversi.

Dal libro al palcoscenico

I testi proposti in scena derivano dall’omonimo volume scritto in genovese da Marco Rinaldi. Il libro è arricchito da poesie che hanno trovato ampia diffusione anche online, grazie a contenuti video diventati popolari sul web. La prefazione e la supervisione linguistica sono state curate da Franco Bampi.

Il riconoscimento della Compagna

Il lavoro di Rinaldi ha ricevuto un riconoscimento da A Compagna, storica associazione culturale ligure attiva dal 1923 nello studio e nella tutela della lingua genovese. All’artista è stata attribuita una menzione speciale dedicata a Giuseppe Marzari, per la capacità di rinnovare il teatro in lingua alternando registri narrativi e momenti ironici con equilibrio espressivo.

