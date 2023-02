Ernesto Preziosi presenta il suo libro “La zingara del buon Dio”, il 27 febbraio alle 18.00 alla Sala Quadrivium di Genova.

Ernesto Preziosi presenta il suo libro, le info.

Evento presentato dal Centro Culturale San Paolo con l’Ufficio Università dell’Arcidiocesi, l’Azione Cattolica Diocesana e

il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale di Genova.

Lunedì 27 febbraio 2023 alle ore 18.00 presso la Sala Quadrivium, Piazza Santa Marta, 2 – Genova avverrà la presentazione de LA ZINGARA DEL BUON DIO , Armida Barelli, storia di una donna che ha cambiato un’epoca

di Ernesto Preziosi

EDIZIONI SAN PAOLO

con l’Autore Ernesto Preziosi

intervengono

Luca Mazzolino, Presidente Azione Cattolica Diocesana – Genova

Martina Bottaro, Vice-Presidente e Responsabile Giovani Azione Cattolica Diocesana – Genova

testimonianza di

Bona Barelli, nipote della Beata Armida Barelli

modera

Eleonora Russo, coordinatore Ufficio Università – Arcidiocesi di Genova

Armida Barelli (1882-1952), figura cruciale del cattolicesimo italiano contemporaneo, è stata fondamentale nel proporre una nuova visione della donna, nella Chiesa e nella società.

Da giovane prende sul serio la chiamata del Signore e si pone in ricerca. In un tempo in cui per le donne l’opzione era tra matrimonio e vita religiosa, matura una scelta nuova: l’apostolato laicale in forma associata. Da qui anche la sua vocazione alla consacrazione nel mondo con l’Istituto delle Missionarie.

Si inserisce nel solco dell’Azione Cattolica portando una decisiva novità nell’organizzare le giovani in un apostolato popolare.

Da Milano il suo impegno si irradia nel Paese, dove dà vita alla più numerosa e capillare associazione femminile. È spesso in viaggio tra mille disagi, tanto da sentirsi come “una zingara del buon Dio”.

Protagonista della nascita dell’Università Cattolica, affianca Gemelli in un progetto di ampio respiro che unisce l’alta formazione all’apostolato popolare. Con l’Opera della Regalità contribuisce a rinnovare la partecipazione liturgica.

Attenta alla storia del suo tempo, la Barelli forma una generazione di donne che si spendono nel campo sociale, sindacale e politico, nella fase fondativa della democrazia in Italia.

Favorisce un’emancipazione radicata nella scelta vocazionale e volta a rendere le donne protagoniste della propria esistenza, nella vita familiare e sociale.

Le pagine di Ernesto Preziosi, oltre a essere un’accuratissima ricostruzione storica della biografia e di tutta un’epoca, collocano l’opera della Barelli nel quadro della maturazione registrata dal movimento cattolico italiano nella prima metà del Novecento. Una collocazione che evidenzia il rapporto, per lei inscindibile, tra fede in Dio e impegno del cristiano nel mondo, offrendoci una biografia di grande attualità.

Ernesto Preziosi

Attivo nel campo della formazione sociale e politica, ha promosso “Argomenti2000”, Associazione di amicizia politica (http://www.argomenti2000.it). Dirige il Centro di ricerca e studi storici e sociali. Accanto a una ricca attività pubblicistica è autore di saggi di storia contemporanea.

Tra le sue pubblicazioni: Tra storia e futuro. Cento anni di Settimane sociali dei cattolici italiani (Roma 2010); Il Vittorioso, storia di un settimanale per ragazzi (Bologna 2012); Giuseppe Toniolo. Alle origini dell’impegno sociale e politico dei cattolici (Milano 2012).