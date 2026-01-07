Epifania di festa a Savona e Albenga: la Befana dei Vigili del Fuoco tra magia e sorrisi

Spettacolari calate dall’alto, dolci e attività per bambini: i Vigili del Fuoco protagonisti di un’Epifania partecipata e ricca di emozioni

Savona e Albenga hanno vissuto un’Epifania capace di unire tradizione, fantasia e partecipazione, grazie all’impegno dei Vigili del Fuoco che hanno trasformato il pomeriggio del 6 gennaio in una vera festa per famiglie e bambini. L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni, con piazze animate, applausi continui e tanti volti sorridenti pronti a lasciarsi sorprendere.

Le Befane calate dall’alto tra stupore e applausi

Il momento più atteso è stato senza dubbio l’arrivo delle Befane dei Vigili del Fuoco, che si sono calate dall’alto come in una fiaba moderna. Le discese spettacolari hanno catturato l’attenzione di grandi e piccoli, regalando attimi di autentico stupore. Subito dopo, le Befane hanno raggiunto i bambini distribuendo caramelle e dolci, trasformando l’incontro in un’esperienza fatta di emozioni semplici ma intense.

Savona, Pompieropoli e il fascino dei mezzi dei Vigili del Fuoco

A Savona la sede centrale dei Vigili del Fuoco si è animata grazie a “Pompieropoli”, l’iniziativa curata dall’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco che ogni anno avvicina i più piccoli al mondo del soccorso in modo ludico ed educativo. I bambini hanno potuto indossare caschi e pettorine, immedesimandosi nei piccoli pompieri, salire a bordo del “Bruco”, il mezzo cingolato anfibio utilizzato nelle emergenze, e divertirsi sui quad lungo una pista sabbiosa allestita sulla spiaggia antistante la caserma. Un’occasione per giocare ma anche per scoprire, in modo semplice, il lavoro quotidiano dei Vigili del Fuoco.

Albenga e l’arrivo simbolico della Befana dall’elicottero

Suggestiva e molto partecipata anche la festa di Albenga, dove la Befana ha fatto il suo ingresso in scena in modo spettacolare. I Vigili del Fuoco del distaccamento ingauno hanno realizzato un elicottero simbolico, dal quale la Befana ha “sorvolato” la piazza prima di essere calata lentamente fino al centro. Un momento scenografico che ha lasciato il pubblico a bocca aperta, accolto da un lungo applauso e da un clima di grande entusiasmo.

Un pomeriggio di incontri, dolci e sorrisi

Nel cuore della manifestazione, i bambini hanno potuto avvicinarsi alla Befana Vigile del Fuoco, ricevere dolci e vivere un pomeriggio diverso dal solito, fatto di magia, fantasia e condivisione. Un’esperienza che ha unito divertimento e vicinanza, rafforzando il legame tra i Vigili del Fuoco e il territorio, in un contesto che va oltre l’emergenza e valorizza il rapporto umano con la comunità.

