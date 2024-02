Epidemia Dengue, Bassetti: a Genova informare comunità peruviana

“Insieme a Brasile e Argentina, e’ in corso un’epidemia di Dengue in Peru’. Siccome a Genova risiede una delle comunita’ peruviane piu’ importanti e numerose, e’ bene informare la popolazione”.

Lo ha dichiarato oggi su X/Twitter l’infettivologo genovese Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova.

Secondo il prof. Bassetti, e’ necessario che “se qualcuno avesse fatto un viaggio nel Paese d’origine e al ritorno in Italia presentasse febbre, rush cutaneo, dolori alle articolazioni, dolori alle ossa, dolore retroorbitario, dovrebbe recarsi immediatamente in un Centro di Malattie infettive per fare gli esami sierologici”.