Entroterra di Genova, una 53enne precipita con parapendio: gravissima al S. Martino

Una donna di 53 anni oggi pomeriggio è precipitata con il parapendio da un’altezza di diverse decine di metri in una zona impervia dell’entroterra di Genova a San Colombano Certenoli salvandosi miracolosamente, anche se in condizioni gravissime.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 14 dopo che la donna si è lanciata dalla zona di Soglio utilizzata come base di partenza dagli amanti della specialità.

Improvvisamente ha perso il controllo del parapendio per cause ancora in via di accertamento e ha cominciato a precipitare fino allo schianto a terra.

Subito sono scattati i soccorsi dei Vigili del fuoco di Chiavari, dei sanitari della Croce Rossa di Cogorno e dei medici del 118.

La donna è rimasta cosciente, ma in condizioni estremamente gravi sia per i politraumi agli arti superiori e inferiori, sia per una sospetta emorragia interna.

Successivamente alle prime cure è stata presa e trasportata in elicottero in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.