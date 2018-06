Entella, si sogna il ripescaggio in serie B

Si prepara un terremoto per la serie B con squadre gloriose non ammesse e ripescaggi di coloro che erano cadute nell’infernl della serie C.

Tra le big non dovrebbe farcela il Cesena di Lugaresi che non dovrebbe riuscire a ripianare il debito con l’agenzia delle entrate di ben 50 milioni di euro. Per i bianconeri si dovrebbero aprire le porte della Lega Pro.

Anche il Foggia potrebbe essere retrocesso d’ufficio per dei pagamenti in nero effettuati nella scorsa stagione, terminata a ridosso dei play off.

Potrebbe dunque aprirsi la porta del ripescaggio per l’Entella di Gozzi, che usufruirebbe del secondo salvataggio dopo quello già occorso dopo la retrocessione di qualche stagione fa. In riva al Tigullio sognano.

