Entella-San Donato 4-1, poker ligure al Comunale

L’Entella reagisce e vince per 4-1 contro il San Donato Tavernelle.

Faggioli e Merkaj vanno a segno nel primo tempo. Nella ripresa il San Donato accorcia dal dischetto con Russo, Zamparo e Favale chiudono il discorso.

La prima conclusione verso lo specchio è biancoceleste, cross dalla sinistra, Faggioli cerca la deviazione vincente con la testa ma senza riuscire a imprimere potenza. Minuto 9.

Sblocca la gara l’Entella al 18’, Parodi mette al centro, Faggioli controlla e scarica in gol. 1-0.

Affonda l’Entella al minuto 30, Tomaselli se ne va sulla destra, conclusione deviata, Merkaj se la trova lì e da due passi non può fallire. 2-0.

Ci provano gli ospiti, destro da fuori di Russo, palla alta sopra la traversa. Minuto 40.

Allo scadere di primo tempo ha un’ottima occasione Merkaj, Tomaselli entra in area dalla destra, palla a rimorchio per il 33, miracoloso Cardelli.

Pericolosi gli ospiti in ripartenza, contropiede guidato da Russo, apertura per Galligani, conclusione alta sopra la traversa.

Calcio d’angolo in favore del San Donato, Brenna va a colpire, palla a lato.

Ancora Tomaselli attivissimo sulla destra, palla dentro per Tenkorang, controllo a lasciar lì il difensore, Cardelli in uscita bassa chiude lo specchio. Minuto 55.

Cardelli di nuovo protagonista al 58’, bellissima combinazione a liberare Favale, ottimo l’estremo difensore ospite a deviare la conclusione a botta sicura.

Risponde il San Donato con Russo, l’attaccante toscano mette fuori da buona posizione.

Tris di occasioni per l’Entella, prima Faggioli non trova l’impatto per questione di centimentri, poi Merkaj viene fermato ancora una volta da Cardelli, ultimo è Tascone, slalom in area e conclusione imprecisa.

Si divora un’occasione d’oro Marzierli, su un tiro da lontano Borra non trattiene, l’attaccante tutto solo non inquadra la porta.

Calcio di rigore per gli ospiti, Russo dal dischetto non sbaglia. 2-1 al 72’.

Dopo qualche minuto di apprensione, ma con zero pericoli, l’Entella chiude i giochi. Sempre Tomaselli crossa dalla destra, Merkaj in tuffo colpisce il palo, sulla respinta Zamparo trafigge Cardelli. Minuto 88.

Zamparo colpisce di testa, Cardelli ancora una volta salva i suoi, sulla respinta Favale mette a segno il quarto gol. 91 minuti sul cronometro, poker Entella e gara definitivamente chiusa.