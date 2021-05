Entella, oggi il patron Gozzi presente il futuro del club

Non si ferma la Virtus Entella che, nonostante la retrocessione fresca in Lega Pro, programma il proprio futuro per una pronta risalita in cadetteria.

Oggialle ore 15.30, nella sede di Wylab, è convocata una conferenza stampa nella quale il presidente Antonio Gozzi presenterà i programmi futuri della società. All’evento sono invitati tutti gli operatori dell’informazione, mentre i tifosi che vorranno seguire la conferenza stampa potranno collegarsi alle pagine Facebook e YouTube dell’Entella dove l’evento sarà trasmesso in diretta streaming. La diretta testuale, invece, si svolgerà sull’app ufficiale del Club.

I tifosi attendono di sapere dal patron Gozzi cosa li aspetterà la prossima stagione.