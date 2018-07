Entella, mister Boscaglia è il nuovo allenatore ligure

La Virtus Entella è lieta di annunciare che Roberto Boscaglia sarà il nuovo allenatore della prima squadra nella prossima stagione sportiva. Con lui il vice Giacomo Filippi e il preparatore atletico Marco Nastasi.

Un caloroso benvenuto al neo allenatore da parte del presidente Gozzi e di tutta la famiglia Entella.

L’obiettivo per il neo tecnico ligure è quello di fare un campionato di vertice in serie C e tornare in cadetteria. A meno che la giustizia sportiva non dia un regalo già questo anno.

2003-2004 Gela Gela Berretti

2004-2006 Akragas Akragas

2006-2007 Alcamo Alcamo

2007-2009 Nissa Nissa

2009-2015 Trapani Trapani

2015-2016 Brescia Brescia

2016-2017 Novara Novara

2017-2018 Brescia Brescia

2018- Virtus Entella Virtus Entella