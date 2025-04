Ente Bacini celebra 100 anni e guarda al futuro

Nuovi spazi e rinnovo della concessione. Presentato il volume “Ente Bacini 1925-2025”

Genova celebra un secolo di storia di Ente Bacini, una realtà chiave per il porto e la città, mentre pianifica il futuro con prospettive di crescita e investimenti strategici. L’evento si è svolto a Palazzo San Giorgio, sottolineando il ruolo fondamentale della società controllata dall’Autorità di Sistema Portuale, che dal 1925 gestisce i bacini di carenaggio nell’area di Molo Giano. In vista degli imminenti lavori di ammodernamento, Ente Bacini chiede l’ampliamento degli spazi per accogliere navi di maggiori dimensioni e il rinnovo della concessione in scadenza a fine 2025.

Eccellenza nel Mediterraneo: il punto sulle attività e gli investimenti

«Ente Bacini rappresenta un punto di riferimento per le riparazioni navali e il refitting di imbarcazioni», ha dichiarato la presidente Daniela Boccadoro Ameri. «Dal 2021 registriamo bilanci in attivo, reinvestendo in manutenzione, innovazione e sostenibilità. Abbiamo destinato circa 14 milioni di euro per ridurre l’impatto ambientale e migliorare la qualità del lavoro. Tuttavia, per crescere ulteriormente, abbiamo bisogno di nuovi spazi e di un aggiornamento del piano regolatore portuale».

Nel frattempo, Ente Bacini prosegue con l’ammodernamento delle strutture esistenti. L’Autorità di Sistema Portuale ha stanziato 30 milioni di euro per la ristrutturazione dei bacini 4 e 5 e la costruzione di una nuova banchina. Tuttavia, la società attende ancora i bandi per la progettazione esecutiva e, soprattutto, la conferma della concessione per garantire operatività a lungo termine.

Sostegno istituzionale e prospettive di sviluppo

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha ribadito l’importanza strategica di Ente Bacini per l’economia locale: «Dobbiamo pianificare il futuro con investimenti e decisioni rapide. Spazi adeguati significano crescita economica e occupazionale. Solo il settore del diporto ha generato 640 milioni di euro nel 2024. Non possiamo perdere questa opportunità di sviluppo a favore di porti concorrenti».

Anche il sindaco facente funzioni, Pietro Piciocchi, ha evidenziato il valore di Ente Bacini: «Celebriamo un’eccellenza riconosciuta nel Mediterraneo e oltre. Vogliamo sostenere e valorizzare questa realtà, garantendo sicurezza sul lavoro e rispetto per l’ambiente. L’auspicio è un ampliamento che generi nuova occupazione e renda Genova sempre più competitiva a livello europeo».

Il libro celebrativo: un viaggio nella storia dei bacini di carenaggio

Durante il convegno è stato presentato il volume “Ente Bacini 1925-2025 – I primi cento anni al servizio del porto di Genova”, curato dall’architetto Guido Rosato e pubblicato da Tormena. Il libro ripercorre la storia delle infrastrutture portuali genovesi, dall’epoca della Marina di Sarzano fino ai giorni nostri, con un ricco apparato fotografico e contributi di esperti del settore.

Daniela Boccadoro Ameri ha commentato: «Questo volume è un omaggio alla storia e al lavoro di Ente Bacini, un patrimonio di competenze che Genova deve preservare e valorizzare. Speriamo che, insieme alle aperture straordinarie al pubblico, possa avvicinare cittadini e turisti a questa realtà strategica per lo sviluppo della città».

L’amministratore delegato di Ente Bacini, Alessandro Terrile, ha aggiunto: «Il libro è il risultato di due anni di ricerca, che hanno permesso di recuperare documenti storici fondamentali. Ringraziamo la Soprintendenza per il supporto, dimostrando che un’infrastruttura monumentale può essere al tempo stesso un motore di crescita industriale».

Con il suo centenario, Ente Bacini si conferma un asset strategico per Genova e il Mediterraneo, guardando al futuro con progetti di espansione, innovazione e sostenibilità.

