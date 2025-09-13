Elezioni parlamentari in Moldova: sezione di voto a Chiavari il 28 settembre 2025

Elezioni parlamentari della Repubblica Moldova 2025

Domenica 28 settembre 2025 i cittadini della Repubblica Moldova sono chiamati a votare per le elezioni parlamentari, un momento cruciale per il futuro politico del Paese. In un contesto segnato dalle pressioni della guerra informazionale e dal desiderio di avvicinarsi all’Europa, la partecipazione della diaspora moldava assume un ruolo determinante.

Sezione di voto attiva a Chiavari

A Chiavari sarà allestita una sezione di voto presso la Curia della Cattedrale, in Piazza Nostra Signora dell’Orto n. 8. La sezione sarà aperta dalle ore 7.00 alle 21.00 (ora locale) e garantirà ai cittadini residenti o temporaneamente presenti in Liguria e nelle regioni vicine la possibilità di votare direttamente per il Parlamento della Moldova.

Un’unica giornata di votazione

Le elezioni parlamentari si svolgeranno in una sola giornata, senza ballottaggio, rendendo fondamentale la partecipazione di tutti gli aventi diritto. La voce della diaspora è essenziale per contribuire al futuro del Paese e rafforzare il legame con la patria.

Documenti validi per il voto

Per esprimere il proprio voto, i cittadini moldavi dovranno presentare uno dei seguenti documenti:

Carta d’identità (buletin de identitate) della Repubblica Moldova;

Carta d’identità provvisoria (buletin de identitate provizoriu);

Passaporto della Repubblica Moldova, anche se scaduto, salvo disposizioni legali che ne dichiarino l’invalidità per altri motivi.

