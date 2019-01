EGBL: Basket Pegli all’assalto a Sopot

Week end internazionale per le ragazze del Basket Pegli. Fari puntati sui campi di Sopot, dove le Under 16 saranno impegnate per il secondo stage del prestigioso torneo internazionale EGBL. Esordio alle 13.30 contro il MBK Stara Tura (Slovacchia), sempre oggi alle 19.30 il secondo match contro UKS 7 TREFL Sopot (Polonia). Domani si ritorna in campo alle 10.30 per sfidare le SDJSOR Litvak (Odessa, Ucraina) e alle 15.00 contro Daugavpils SS (Lettonia), ultima gara il 20 alle 12.00 contro BS Riga/TTP (Lettonia).

In campo oggi, per i consueti campionati FIP, gli Under 14 ospiti alle 19.20 a Sanremo e gli Under 13 2007 in visita alle 18.15 al My Basket. Sempre gli Under 13 2007 aprono la giornata di gara del 19, quando alle 10.45 al palaSharkers ospiteranno la UISP Rivarolo. Nel pomeriggio, sempre a via Cialli, alle 17.00 gli Under 18 regionali aprono il girone di ritorno contro Imperia, a seguire i 2009 contro Rivarolo. Impegnati lontano da Pegli, gli Under 13 2006 alle 17.30 ad Ardita e gli u15 alle 16.00 a Loano. Alle 18.00 gara in trasferta ad Ospedaletti anche per la C Silver.

Solo 2 gare in programma per domenica, ancora i 2007 in campo ma questa volta nel campionato esordienti alle 17.30 contro Ovada al PalaSharkers, mentre alle 17.00 per la quinta di ritorno gli U16Eccellenza faranno visita ad Oleggio.

Lunedi, alle 18, gli Under 18 Eccellenza al Figoi ospiteranno il Campus Piemonte.