Edoardo Garrone riconfermato presidente del Gaslini: il CdM approva la nomina su proposta Meloni-Schillaci

Il rinnovo alla guida del Gaslini: via libera dal Cdm

Il Consiglio dei Ministri dell’8 ottobre ha deliberato la riconferma di Edoardo Garrone come presidente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Giannina Gaslini di Genova. La designazione — che prolunga il suo mandato per un nuovo quinquennio — è avvenuta su input della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro della Salute Orazio Schillaci, dopo aver incassato i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti.

L’ufficialità della nomina è stata comunicata da Palazzo Chigi al termine della seduta del CdM.

Perfetta continuità: chi è Garrone e il suo legame con il Gaslini

Garrone era già stato presidente del Gaslini nel quinquennio 2020-2025 e, con la nuova nomina, continua il suo impegno a capo dell’istituto pediatrico.

Imprenditore di rilievo, Garrone è presidente del CdA di Garmon S.p.A. e del gruppo ERG, e vanta nel suo curriculum presidendi nazionali come quello del Sole 24 Ore nonché la vicepresidenza di Confindustria.

Il suo rapporto con il Gaslini risale al 2015, quando entrò prima come consigliere di amministrazione, per poi assumere la presidenza nel ciclo successivo.

All’interno del cosiddetto “Sistema Gaslini”, ricopre inoltre ruoli nella struttura di fundraising e fondazioni collegate.

L’importanza della nomina per l’istituto e il panorama sanitario genovese

L’Istituto Giannina Gaslini è tra i principali centri pediatrici d’eccellenza in Italia, riconosciuto per la cura, la ricerca e la formazione nel settore della sanità infantile.

La conferma di Garrone alla guida garantisce continuità in un periodo in cui il settore sanitario, e in particolare la pediatria, è chiamato a rispondere a sfide complesse: innovazione tecnologica, potenziamento dei servizi territoriali e sostenibilità dei modelli di cura.

L’approvazione congiunta da parte dell’esecutivo nazionale e il via libera parlamentare testimoniano la rilevanza istituzionale attribuita alla governance del Gaslini e al ruolo strategico che l’istituto riveste in Liguria e oltre.

