L’Assemblea degli Azionisti di Ecoeridania Spa, leader europeo nei servizi ambientali per rifiuti sanitari e tra i principali operatori nel settore dei rifiuti industriali e dell’end of waste, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2024. Sotto la presidenza di Andrea Giustini, il Gruppo ha registrato ricavi pari a 449,2 milioni di euro, segnando un incremento del 9,4% rispetto all’esercizio precedente grazie al consolidamento delle società acquisite tra 2023 e 2024 nel comparto dei rifiuti industriali e dell’economia circolare.

EBITDA a 103,9 milioni e utile netto in forte aumento

L’EBITDA del Gruppo si attesta a 103,9 milioni di euro, in crescita del 5,0% rispetto al 2023, mentre l’EBIT raggiunge i 56,4 milioni di euro, segnando un aumento del 6,0%. L’utile netto di pertinenza del Gruppo sale a 25,6 milioni di euro, con un incremento significativo dell’82,8% rispetto ai 14 milioni registrati nell’esercizio precedente. Anche i parametri previsti dal finanziamento “Twister” sono stati pienamente rispettati.

Il Patrimonio Netto del Gruppo raggiunge quota 96,8 milioni di euro, in aumento rispetto agli 84 milioni del 2023. La crescita deriva dai risultati positivi portati a riserva, al netto degli 8 milioni di euro distribuiti come dividendi.

Andamento positivo per il primo quadrimestre 2025

I dati relativi al primo quadrimestre 2025 confermano la continuità delle performance operative registrate nel 2024, mantenendo le previsioni in linea con le attese del management. Le prospettive per i prossimi mesi restano positive, in un mercato in continua evoluzione.

Andrea Giustini: “Un anno di consolidamento e crescita sostenibile”

Commentando i risultati, Andrea Giustini, Presidente del Gruppo Ecoeridania, ha dichiarato: «Il 2024 è stato un anno chiave per il consolidamento della forte espansione avviata nel 2023, soprattutto nel settore dei rifiuti industriali e dell’economia circolare. L’integrazione progressiva delle società acquisite ha contribuito in modo determinante alla crescita complessiva. Questi risultati confermano la solidità delle strategie aziendali e l’impegno del nostro management. Proseguiremo su questa traiettoria per generare valore sostenibile nel lungo periodo».

