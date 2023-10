“Eccellenze architettoniche del ‘900 nel quartiere di Albaro”, con Lorenzo Bagnara, 11 ottobre alle 18:30 Palazzo Ducale, cortile minore

La conferenza, organizzata dall’Associazione Amici dell’Accademia Ligustica, è il primo appuntamento di un ciclo di approfondimento curato appunto da Lorenzo Bagnara e dedicato all’architettura del Novecento nei quartieri di Genova.

Il quartiere di Albaro si trasforma a partire dagli inizi del ‘900 da luogo di villeggiatura a quartiere residenziale per le famiglie dell’alta borghesia.

Ancora oggi, nonostante le speculazioni edilizie postbelliche, sono riconoscibili nel suo tessuto una serie di edifici che rappresentano un vero e proprio parco di architetture , con esempi dei migliori progettisti che hanno lavorato a Genova nel XX secolo, tra cui Coppedè , Morozzo della Rocca, Michelucci , Daneri , solo per citarne solo alcuni.

Lorenzo Bagnara. Nato a Genova nel 1977, si e’ avvicinato già dall’adolescenza al mondo dell’arte. Nell’ottica di coniugare l’attività commerciale di famiglia con le sue passioni, ha conseguito la laurea nel 2005 in conservazione dei Beni Culturali con una tesi sul recupero del primo piano nobile di Palazzo Baldassarre Lomellino in via Garibaldi a Genova, dove, a partire dal 2001, ha sede “Via Garibaldi 12”, concept store dedicato alla cultura dell’abitare.