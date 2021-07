E’ uscito Cambia el paso la nuova hit di J.LO

E’ uscito Cambia el paso la nuova hit di J.LO l’artista che riscalderà quest’estate!

È disponibile in digitale “CAMBIA EL PASO” per la prima volta insieme all’artista portoricano RAUW ALEJANDRO.

Prodotto da Trevor Muzzy (Pitbull, Usher, Jason Derulo), collaboratore di lunga data e vincitore di un Grammy Award, il brano è caratterizzato da un beat sexy e sinuoso arricchito da un ritmo reggaeton e sprigiona l’energia tipica del pop.

Lo scorso anno Jennifer ha pubblicato due delle hit in lingua spagnola di maggior successo di tutta la sua notevole carriera fino ad oggi, “Pa Ti” e “Lonely” insieme a Maluma.

L’incredibile videoclip, diviso in due parti, ha raggiunto oltre 133 milioni di visualizzazioni e i brani in totale oltre 100 milioni di stream.

Al momento Jennifer sta ultimando il suo nono disco in studio, il primo in lingua spagnola dal 2007.

JENNIFER LOPEZ è un’attrice, produttrice e cantante pluripremiata, che ha consolidato la sua carriera nella musica, nel cinema e nella televisione ed è una delle artiste più influenti della storia. Con oltre 75 milioni di dischi venduti ha concluso recentemente un tour mondiale sold out, “It’s my party”, ed è stata protagonista di una performance da record all’Halftime Show del Pepsi Super Bowl.

Nel suo curriculum da attrice Lopez ha generato con i suoi film oltre 3 miliardi di dollari.

Icona di stile, imprenditrice e filantropa, Jennifer Lopez è stata inserita nella lista delle “100 persone più influenti del pianeta” di TIME, nella classifica “Most Powerful Celebrity” di Forbes e nella “Most Beautiful Woman in the World” di People, oltre ad aver ricevuto il premio MTV Video Vanguard e due nomination ai Golden Globes per il suo ruolo nel film record di incassi “Hustlers and Selena”.

Ad oggi, rimane l’unica artista donna ad aver ottenuto contemporaneamente un album alla prima posizione in classifica e un film al primo posto al box office. Con una carriera che dura da oltre due decenni, Jennifer Lopez è consolidata nella storia come un’icona mondiale.

RAUW ALEJANDRO ha appena pubblicato il suo nuovo album, acclamato dalla critica, VICE VERSA, che ha debuttato alla #3 della classifica “Top Debut Album” di Spotify e alla #1 della classifica “Latin Album” di Apple Music.

Il primo singolo estratto “Todo De Ti” è già una super Hit mondiale, che ha raggiunto la #2 della classifica globale di Spotify con oltre 210 MILIONI di stream. Il brano è inoltre disponibile in rotazione radiofonica.

L’artista portoricano Rauw Alejandro ha ispirato la nuova generazione di artisti di musica latina da quando si è fatto spazio nella scena musicale nel 2017. Rauw ha ottenuto certificazioni Oro, Platino e Multi Platino per brani come “Que Le De” e “Fantasías.”

Durante la pandemia si è esibito nel più iconico dei concerti virtuali dell’anno davanti a oltre 1 milione di spettatori su Youtube in diretta dal Coliseo di Puerto Rico, arrivando al #1 dei trend di Youtube in 14 paesi.

Nel novembre 2020 Rauw ha pubblicato l’album “Afrodisiaco” che ha ricevuto ottime recensioni dalla critica ed è stato certificato ORO negli Stati Uniti e in Colombia grazie a brani che hanno scalato le classifiche come “Tattoo”, “Tattoo Remix” con Camilo, “Enchule,” “Reloj” con Anuel AA e “De Cora <3” con J Balvin. Rauw ha concluso l’anno con successo con una nomination come “Best New Artist” alla 20a edizione dei Latin GRAMMYs, in cui si è anche esibito.

Più recentemente ha collaborato con Selena Gomez in “Baila Conmigo”, è stato nominato “New Artist Of The Year” ai Latin American Music Awards e “Best New Latin Artist” agli iHeartRadio Music Awards. Il brano è rimasto alla #2 della classifica globale di Spotify per oltre tre settimane e ha raggiunto la #45 nella classifica Hot 100 di Billboard.

La canzone ha infranto i record anche in Spagna totalizzando 1.68 milioni di stream in un solo giorno, raggiungendo la vetta delle classifiche in Spagna, Messico, Colombia, Cile, Perù, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panama, Nicaragua, Honduras e Repubblica Dominicana. c. Attualmente nominato per quattro “Premios Juventud” e quattro “MTV MIAW Awards”, Rauw lancerà un tour negli Stati Uniti e in Spagna il 14 luglio, che contano già 3 date sold out al Coliseo di Puerto Rico il 20, 21 e 22 ottobre.