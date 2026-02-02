È morto Gilberto Salmoni, ultimo testimone genovese della Shoah

Deportato a Fossoli e Buchenwald, i funerali domani a Staglieno

La città di Genova piange la scomparsa di Gilberto Salmoni, figura centrale della memoria storica italiana e ultimo sopravvissuto genovese ai campi di sterminio nazisti. Si è spento nella notte, lasciando un’eredità civile e morale costruita attraverso decenni di testimonianza diretta sull’Olocausto.

Nato a Genova il 15 giugno 1928, Salmoni fu arrestato il 17 aprile 1944 dalla milizia fascista della Repubblica di Salò mentre tentava di raggiungere la Svizzera con la famiglia. Dopo l’internamento nel campo di Fossoli, venne consegnato alle autorità naziste e deportato a Buchenwald, dove fu registrato come prigioniero politico. Durante la detenzione fu costretto al lavoro per l’industria bellica tedesca e perse entrambi i genitori e una sorella, uccisi ad Auschwitz.

La prigionia e la sopravvivenza

All’arrivo a Buchenwald gli fu assegnato il numero di matricola 44753 e il triangolo rosso cucito sulla giacca. Dopo un periodo di quarantena, venne trasferito in un blocco destinato ai deportati impiegati nelle fabbriche di armamenti. La sopravvivenza alla prigionia segnò profondamente la sua esistenza, trasformando l’esperienza personale in una responsabilità pubblica.

Una vita dedicata alla testimonianza

Tornato a Genova dopo la liberazione, Gilberto Salmoni scelse di non chiudersi nel silenzio. Divenne scrittore, attivista della memoria e presidente ligure dell’Associazione nazionale ex deportati politici e razziali nei campi nazisti. Per anni ha incontrato studenti, associazioni e istituzioni, raccontando con linguaggio diretto e rigoroso ciò che aveva vissuto, ponendo al centro il valore della dignità umana e della vigilanza democratica.

Una vita spesa per la memoria

Solo pochi giorni fa, in occasione del Giorno della Memoria, aveva ricevuto dal Comune il Grifo di Genova, massima onorificenza cittadina. Un momento che oggi assume un valore ancora più simbolico. La sindaca Silvia Salis ha ricordato l’incontro avvenuto nei giorni scorsi sottolineandone la forza umana. «Solo pochi giorni fa abbiamo avuto l’onore di incontrarlo, ascoltarlo e ringraziarlo pubblicamente – ha dichiarato –. Quel riconoscimento guardava allora alla sua storia, ma da oggi parla anche al futuro. Porterò sempre con me la luce che ho visto nei suoi occhi mentre riceveva il Grifo: raccontava il legame profondo che aveva con Genova e quanto sentisse come propria la responsabilità della memoria».

Le parole della sindaca Salis

Nel suo messaggio di cordoglio, la prima cittadina ha evidenziato il valore civile della testimonianza di Salmoni. «La sua vita e la sua memoria continueranno a indicarci con chiarezza la parte giusta della storia – ha aggiunto –. Una storia che non accetta compromessi con l’odio, con l’indifferenza e con la negazione dei diritti fondamentali. Conferendogli il Grifo, Genova ha riconosciuto un’esistenza spesa interamente per la difesa dei valori democratici. Oggi quel gesto ci affida una responsabilità che va oltre il ricordo: continuare a vigilare, a prendere posizione, a difendere senza ambiguità la libertà e la dignità umana».

Il ricordo di Recco

Anche Recco ha voluto rendere omaggio a Gilberto Salmoni. Il sindaco Carlo Gandolfo ha espresso profondo cordoglio ricordando il valore educativo della sua testimonianza. «Con la sua scomparsa perdiamo un testimone autentico della nostra storia – ha dichiarato –. Gilberto Salmoni è stato capace di trasformare il ricordo dell’orrore dei lager in una forza educativa rivolta alle nuove generazioni, trasmettendo consapevolezza e responsabilità».

Gandolfo ha ricordato anche il legame con gli studenti del territorio, sottolineando come la sua figura abbia lasciato un segno duraturo. «La sua vicenda, vissuta da giovanissimo, continuerà a vivere nella memoria di chi lo ha ascoltato. Resterà al centro del ricordo di tanti ragazzi che, attraverso le sue parole, hanno compreso quanto sia fragile la libertà e quanto sia necessario difenderla ogni giorno».

Partito Democratico genovese: Perdiamo una voce, una memoria attiva

Anche il Partito Democratico genovese e il gruppo Pd in Regione Liguria hanno sottolineato il valore della sua eredità morale. «Con la sua scomparsa – hanno dichiarato – perdiamo una voce che ha vissuto direttamente l’orrore dello sterminio e che ha trasformato quella tragedia in memoria attiva e responsabilità collettiva. La sua testimonianza non è mai stata un semplice racconto del passato, ma un richiamo costante alla vigilanza democratica».

Il cordoglio di Vince Liguria e Orgoglio Liguria

Parole di cordoglio sono arrivate anche dalle forze politiche cittadine e regionali. I consiglieri delle liste civiche Vince Liguria e Orgoglio Liguria hanno ricordato Salmoni come «un testimone instancabile, che ha scelto di non chiudersi nel silenzio ma di parlare soprattutto ai giovani, guardandoli negli occhi e affidando loro il compito di costruire un futuro diverso». Secondo i consiglieri, la sua capacità di dialogo ha lasciato «un segno profondo nella coscienza di intere generazioni».

I funerali di Gilberto Salmoni si terranno domani presso il cimitero di Staglieno.

