È mancata a Roma Maria Giovanna Maglie

Maria Giovanna Maglie, saggista e opinionista è morta. Era nata a Venezia nel 1952.

L’annuncio su Twitter dell’amica Francesca Chaouqui: “Ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”.

La giornalista, 70 anni compiuti nell’agosto scorso, e malata da tempo, è mancata questa mattina a Roma, all’ospedale San Camillo Forlanini.

+++Amici miei, @mgmaglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace. +++ — Francesca Chaouqui (@FrancescaChaouq) May 23, 2023

Spirito molto critico e, a volte, anche irruento, esordi nella sua carriera presso il quotidiano l’Unità, che lascia per divergenze ideologiche per arrivare all’assunzione in Rai nel 1989.

Nel 1990, allo scoppio della prima guerra del Golfo, fu inviata in Medio Oriente per il Tg2.

Successivamente divenne corrispondente da New York fino al 1993.

Ha poi collaborato con diverse testate, quali, Il Giornale, Il Foglio, Radio Radicale, e Radio24.

Ha scritto alcuni libri, come la biografia di Oriana Fallaci e alcuni saggi su argomenti di politica internazionale.

Nell’ultimo periodo da evidenziare la sua visione critica sui vaccini e sulla guerra in Ucraina.