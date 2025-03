E-mail marketing 2024: invii stabili, ma cresce il valore delle strategie avanzate

Più segmentazione e automazione: aperture uniche in aumento e newsletter sempre protagoniste

L’e-mail marketing continua a essere un pilastro della comunicazione aziendale, con 18 miliardi di messaggi inviati nel 2024. Nonostante il volume stabile, il focus si sposta sulla qualità: le aperture uniche salgono al 22,7%, segno di una maggiore efficacia delle strategie mirate e di un’evoluzione nelle modalità di interazione con il pubblico.

La segmentazione dei contatti e la gestione intelligente delle liste, come sottolineato dall’Osservatorio Statistico 2024, risultano fondamentali per ottenere risultati concreti. TeamSystem, leader nelle soluzioni digitali per il business, ha rafforzato Mail Up con strumenti innovativi per affinare la qualità degli invii.

Tra questi, la gestione dei contatti inattivi e le disiscrizioni automatizzate, che hanno reso le campagne più efficaci e mirate, migliorando il tasso di engagement. Uno degli aspetti più rilevanti è la Deliverability: MailUp ha messo a disposizione strumenti efficaci per rispettare le regole aggiornate di Google e Yahoo, entrate in vigore nel febbraio 2024. Il rispetto di queste normative è essenziale per garantire che le email non vengano scartate o considerate spam, preservando la credibilità del mittente.

Nonostante una crescita nelle aperture, i tassi di clic restano invariati, dimostrando che il contenuto dei messaggi deve essere ancora più pertinente e coinvolgente. Per affrontare questa sfida, le aziende si affidano sempre più alla marketing automation, all’intelligenza artificiale e all’integrazione con i CRM. Questi strumenti non solo migliorano il timing delle comunicazioni, ma consentono anche un’analisi approfondita dei comportamenti degli utenti, favorendo strategie più efficaci e personalizzate.

Le newsletter restano il formato più diffuso, rappresentando il 66% degli invii totali. I settori con le migliori performance includono Enti pubblici, assicurazioni, sport e wellness, real estate e utilities. La distribuzione degli invii si fa più omogenea nel corso dell’anno: se novembre continua a essere il mese più attivo, marzo, maggio e ottobre si avvicinano sempre di più in termini di volumi.

Le strategie nel timing di invio si differenziano tra B2B e B2C. Le aziende che operano nel primo caso preferiscono inviare le loro comunicazioni tra martedì e giovedì, giorni in cui i professionisti sono più attenti e ricettivi. Nel secondo, invece, il venerdì si conferma il giorno ideale per raggiungere i consumatori, che in vista del fine settimana sono più disponibili a interagire con offerte e promozioni.

Un altro aspetto fondamentale per il successo delle campagne è l’allineamento del dominio, promosso da Mail Up. Le aziende che lo implementano ottengono migliori tassi di recapito, aperture e clic, dimostrando quanto sia essenziale un’infrastruttura digitale solida per garantire la massima efficacia dell’e-mail marketing.