E il M5S: sabato 24 evento pro Flotilla con Hamarneh, presidente Associazione Palestina

“Sabato 24 gennaio, a partire dalle ore 18, nella sede di Music for Peace a Genova si terrà ‘Rotte di pace’, evento organizzato dal MoVimento 5 Stelle e aperto a tutta la cittadinanza”.

Lo hanno comunicato ieri i consiglieri comunali e regionali del M5S, annunciando l’evento Pro Pal.

“L’incontro – hanno aggiunto dal M5S di Genova e Liguria – vedrà la partecipazione del senatore pentastellato Marco Croatti, protagonista di incontri nelle principali città italiane dedicati all’esperienza vissuta con la Global Sumud Flotilla, e nasce come momento di confronto e testimonianza sui temi della pace, della cooperazione e della difesa dei diritti umani.

Per il MoVimento 5 Stelle, oltre al senatore Croatti, interverranno il senatore genovese Luca Pirondini, l’eurodeputato Gaetano Pedullà, il capogruppo regionale del M5S Liguria Stefano Giordano e la referente per il Network Giovani Genova Maryam Murru.

Tra i relatori anche il presidente di Music for Peace Stefano Rebora, la professoressa Maria Di Pietro di Assopace Palestina e il presidente dell’Associazione culturale Liguria Palestina, il dottor Karim Hamarneh”.