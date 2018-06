E’ grave la donna investita da un treno a Diano Marina

Ieri pomeriggio a Diano Marina si è rischiata una tragedia in stazione. Per cause ancora da accertare una donna di 40 anni è stata investito da un treno in arrivo in stazione.

La persona è rimasta gravemente ferita ma, per fortuna, non è deceduta.

Dopo le prime cure ricevute sul posto e vista la gravità delle ferite riportate, è stata trasportata in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il treno coinvolto nell’investimento è il regionale 11349 Ventimiglia-Genova.

La circolazione ferroviaria è rimasta bloccata per oltre un’ora sulla linea Ventimiglia-Genova.

Sul posto gli agenti per i rilievi del caso utili a chiarire se l’incidente sia frutto di un tentativo di suicidio, disattenzione o altro.

Intorno alle 16 l’autorità giudiziaria ha dato il nulla osta per la ripertura del tratto ferroviario.