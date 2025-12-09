E Bucci inaugura il Presepe meccanizzato di Campo Ligure

L’inaugurazione del caratteristico Presepe meccanizzato di Campo Ligure ieri ha dato il via ai festeggiamenti di Natale nello storico borgo dell’entroterra genovese con la partecipazione del presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

La composizione, allestita grazie all’associazione di volontari denominata ‘Amici del Presepe’, occupa una superficie di circa settanta metri quadrati con centinaia di figure in movimento grazie a motori elettrici.

“La visita al Presepe meccanizzato di Campo Ligure – ha spiegato Bucci – è un momento importante di questo percorso di avvicinamento al Santo Natale, perché valorizza tradizioni storiche che vengono portate avanti grazie all’impegno di tanti volontari e alla passione di un’intera comunità.

Il Presepe è un’autentica opera d’arte che merita di essere visitata e che racconta gli antichi mestieri della nostra regione.

Con il sindaco Gianni Oliveri ho anche fatto un rapido sopralluogo al cantiere della nuova casa di comunità che rappresenta un tassello importante per la crescita della sanità ligure sempre più vicina al territorio”.