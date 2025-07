E Avs rincara la dose: Piciocchi scorretto e ridicolo. Aumento costi Amiu era noto

Il gruppo consiliare Alleanza Verdi Sinistra prende posizione contro l’ennesimo tentativo dell’ex vicesindaco e assessore comunale al Bilancio Pietro Piciocchi (Vince Genova) “di riscrivere la realtà. Dopo aver perso le elezioni, anziché accettare il verdetto delle urne, non si dà pace e continua a strumentalizzare ogni occasione pur di attaccare la sindaca Salis e l’attuale maggioranza”.

Lo hanno dichiarato oggi i consiglieri comunali di Genova Francesca Ghio, Massimo Romeo e Lorenzo Garzarelli, intervenendo sulla polemica-boomerang su Amiu e Tari innescata proprio da Piciocchi.

“L’ex vicesindaco – hanno aggiunto i consiglieri comunali di Avs – strumentalizza il Piano Economico Finanziario di AMIU, un documento approvato dal Consiglio di amministrazione dell’azienda il 26 maggio 2025, ma la cui elaborazione è partita già nell’ottobre 2024, durante il suo mandato, e con la sua piena partecipazione come assessore al Bilancio e vicesindaco facente funzione.

A ricordarlo non siamo solo noi. Sono stati i vertici di AMIU stessa, con il presidente Giovanni Battista Raggi e il direttore generale Roberto Spera, che nel loro comunicato di oggi hanno chiarito come il PEF 2026 sia frutto di un lungo lavoro tecnico, svolto in costante interlocuzione con l’amministrazione comunale dell’epoca, incluso lo stesso Piciocchi.

Le previsioni di aumento dei costi erano note, condivise e verbalizzate. Far finta di nulla ora è non solo scorretto, ma anche ridicolo.

In questo mese stiamo assistendo a un vero e proprio teatrino da parte della minoranza, capitanata dall’ex vicesindaco Piciocchi, in cui si tenta ogni giorno di addossare responsabilità alla maggioranza appena insediata.

Ma così facendo non si fa che dimostrare l’incapacità, politica e amministrativa, di chi ha avuto anni per governare e non ha saputo trovare soluzioni ai problemi reali dei cittadini.

Strumentalizzare un atto tecnico condiviso solo per gettare fango sulla sindaca Salis è un’operazione politica meschina, che squalifica chi la mette in campo. Non si può governare per otto anni e poi non assumersi la responsabilità delle scelte compiute.

Se l’ex assessore comunale al Bilancio e vicesindaco Piciocchi pensa di costruirsi un’opposizione sulle bugie e sulle omissioni, sappia che troverà in noi un argine saldo. Genova ha bisogno di verità, responsabilità e rispetto istituzionale. Non di teatrini post-elettorali di chi non ha ancora accettato la sconfitta”.