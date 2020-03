Dune, della Fascia di Rispetto di Pra’partono i lavori

Dune, intervento che ha il duplice obiettivo di creare una “zona filtro” tra aree portuali e quelle cittadine integrando le attività del porto nel contesto urbano

Si tratterà anche di un vero e proprio polmone verde che contribuirà a riqualificare ulteriormente la delegazione del ponente genovese.

L’intervento, inserito nel programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto (ex art 9bis Decreto Genova Legge n. 130/2018) fa capo all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, il Comune di Genova sta partecipando con la progettazione dell’intervento di mitigazione e di completamento della passeggiata.

«Come promesso i lavori per Dune di Pra’ sono iniziati, obiettivo reso possibile grazie ad un accordo di collaborazione tra Comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale e alla Struttura Commissariale del sindaco Marco Bucci che è riuscita a reperire e allocare i fondi necessari – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico portuale e logistico Francesco Maresca -. Sin da inizio mandato il progetto ha rappresentato un obiettivo importante per rendere sempre più sostenibile il rapporto tra città e porto e per donare un parco urbano agli abitanti del Ponente. Oltre agli altri enti competenti, ringrazio tutta la mia Direzione per il grande lavoro che si sta svolgendo».

La seconda parte del progetto è attualmente in fase di integrazione per la definitiva approvazione in Conferenza di Servizi del Provveditorato.