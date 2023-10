Due giorni di castagnata con la Proloco Sampierdarena e San Teodoro

Successo per la due giorni di castagnata organizzata dalla Proloco di Sampierdarena e San Teodoro nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 ottobre prima in via Lugo tra le case popolari di arte e dopo in Piazza Settembrini.

Centinaia le persone hanno affollato i gazebo dei volontari della Proloco per poter provare le specialità (panino con la mostardella di Vobbia) e le ottime castagne del nostro entroterra genovese.

Soddisfazione per i cittadini e i volontari che hanno vissuto due giornate anche di musica grazie all’impegno di dj set, della compagnia di danza Yeah Weah, e dell’associazione latino americano Apie (tra le più storiche del mondo ecuadoriano a Genova che da un po’ di tempo collabora con la Proloco di Sampierdarena e San Teodoro e col consorzio delle Proloco), che hanno prodotto i tipici balli del paese latinoamericano con abiti storici.

È stato anche un momento di cambio della guardia all’interno della Proloco di Sampierdarena San Teodoro, il nuovo presidente Davide Rossi è stato eletto per acclamazione sia dagli iscritti che dai cittadini presenti domenica alle 18.00 in piazza Settembrini.

Rossi succede ad Enrico Mendace già presidente del consorzio delle Proloco genovesi.

“Saremo da oggi punto di riferimento per i quartieri di Sampierdarena e San Teodoro e ci mettiamo a disposizione di tutta la città, ci metterò il mio solito impegno che tutti mi riconoscono, costanza, esperienza e competenza. Vorrei però che questa Proloco non si limiti solo a sagre e castagne, ma diventi anche il punto di riferimento turistico, di promozione del territorio, di gestione di spazi, ma soprattutto pungolo per comune e municipio facendo opinione, dando anche spunti di riflessione, prendendo coraggiosamente posizione su ciò che avviene in torno a noi”. Ha detto il neo presidente Rossi.

Rossi poi aggiunge: “abbiamo persone e capacità per fare anche promozione culturale con concorsi di poesie, esposizioni di quadri, presentazioni di libri, momenti di animazione ed un tesseramento degno di un quartiere importante. Primo obbiettivo? Una sede, il comune ce la deve e la meritiamo!”.

Alla festa era presente anche la banda Sampierdarenese, e i consiglieri Bevilacqua, che hanno arrostito per oltre 3 ore 80 kg di castagne e Gaglianese per Comune e Municipio Centro Ovest.