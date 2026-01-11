Due escursionisti salvati a Portofino grazie ai Vigili del Fuoco

Sul Monte di Portofino bloccati dal buio, due giovani francesi recuperati via mare e trasportati a Santa Margherita Ligure

Due ragazzi francesi, impegnati in un’escursione sul Monte di Portofino, sono rimasti bloccati al calare della sera. La difficoltà a orientarsi e l’oscurità crescente hanno reso necessario l’intervento dei soccorsi.

Coordinamento dei Vigili del Fuoco

Allertata la centrale operativa, i Vigili del Fuoco di Rapallo hanno ottenuto le coordinate GPS dei due giovani tramite il telefono cellulare. La localizzazione ha rivelato che si trovavano nei pressi dell’Abbazia di San Fruttuoso, consentendo di pianificare un intervento mirato.

Recupero via mare

Data la posizione, i soccorritori hanno deciso di raggiungere gli escursionisti via mare utilizzando il gommone di servizio. Una volta imbarcati, i ragazzi sono stati trasportati in sicurezza a Santa Margherita Ligure, in buone condizioni fisiche.

