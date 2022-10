Due arresti della Polizia alla Spezia per spaccio

Lotta allo spaccio. Nel pomeriggio di sabato 1 ottobre la Questura della Spezia, con personale dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso Pubblico, ha predisposto un mirato servizio straordinario di controllo del territorio nelle principali vie del centro cittadino al fine di prevenire e reprimere i fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli uomini della Squadra Volante hanno setacciato Piazza Verdi, Piazza Europa e via Veneto, cercando un riscontro ad alcune segnalazioni dei residenti della zona che avevano indicato alcuni soggetti sospetti nei pressi delle fermate dell’autobus.

Proprio transitando su via Veneto, angolo via Crispi, gli agenti si avvedevano di due uomini, che con fare circospetto si avvicinavano ad un terzo uomo proprio nei pressi della pensilina dell’ATC, ove assistevano direttamente allo scambio di una dose di sostanza stupefacente con una quantità di denaro.

Alla vista della transazione, gli operatori bloccavano immediatamente i due soggetti sospetti e riscontravano l’avvenuta cessione: un soggetto veniva infatti trovato in possesso della sostanza stupefacente del tipo cocaina già suddivisa in quattro dosi pronta per essere ceduta, mentre l’altro deteneva un quantitativo di danaro corrispondente alla cessione della dose all’acquirente, che nel frattempo riusciva a far perdere le proprie tracce.

I due soggetti, senza fissa dimora, venivano pertanto tratti in arresto con l’accusa di spaccio di sostanza stupefacenti e messi a disposizione del pubblico ministero in attesa della convalida e del rito direttissimo.

Nella mattinata odierna il giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Elisa Scorza, convalidava l’arresto dei due uomini.