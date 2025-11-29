Due 70enni scomparsi nei boschi in Val d’Aveto: ricerche in corso

Due anziani ultrasettantenni sono scomparsi da ieri in due diversi momenti in Val d’Aveto.

Il primo ha 72 anni ed è originario di Acqui Terme. Si è allontanato verso il bosco e non è più tornato. L’allarme è stato dato da un suo amico che non l’ha visto rientrare.

Il secondo ha 75 anni ed è molto conosciuto a Borzonasca, piccolo Comune dell’entroterra del Tigullio di cui è stato più volte candidato sindaco. E’ stato visto per l’ultima volta vicino al lago di Giacopiane, dove sarebbe arrivato con la sua auto.

Le ricerche in entrambi i casi, ancora in corso, sono state affidate a vigili del fuoco, soccorso alpino, uomini della Protezione civile e volontari.

