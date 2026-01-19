Droga a Cogorno: arrestati giovani spacciatori del Marocco e Bangladesh

Ieri i carabinieri di Lavagna hanno arrestato due ventenni, originari rispettivamente del Marocco e del Bangladesh, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno notato i due stranieri che, vista la pattuglia dell’Arma, si sono allontanati per poi lanciare un involucro in un terreno privato.

I carabinieri, quindi, sono subito intervenuti fermando i due e recuperando il pacchetto di cui si erano disfatti, all’interno del quale vi erano circa 260 grammi di hashish e 23 grammi di cocaina.

I due stranieri, pertanto, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.