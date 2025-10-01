Drammatico incidente in via Perlasca, morto un motociclista di 58 anni

La tragedia in Valpolcevera

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 7.20, in via Perlasca, nella zona della Valpolcevera a Genova. Un motociclista di 58 anni ha perso la vita dopo uno schianto che ha coinvolto anche un’auto.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, lo scooter su cui viaggiava l’uomo sarebbe stato tamponato da un’auto guidata da un giovane di 25 anni, che potrebbe aver avuto un colpo di sonno. L’impatto ha provocato la perdita di controllo del veicolo a quattro ruote, che avrebbe colpito il guardrail travolgendo il motociclista. La dinamica resta comunque al vaglio degli agenti della Polizia Locale.

I soccorsi e la viabilità

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Oro Sampierdarena e l’automedica Golf 4. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il 58enne non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’auto, ferito lievemente, è stato trasportato in codice verde all’ospedale Villa Scassi. La Polizia Locale ha chiuso via Perlasca nel tratto compreso tra il ponte di Cornigliano e il ponte Romero per consentire i rilievi dell’infortunistica.

Una lunga scia di incidenti mortali a Genova

Quella di via Perlasca è la 14ª vittima della strada a Genova dall’inizio dell’anno. L’ultimo caso risale a poche settimane fa, quando un 82enne era deceduto in ospedale dopo un incidente avvenuto in via Paolo Reti a Sampierdarena.

