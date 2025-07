Doppio successo alassino ai Campionati Italiani di Traina d’Altura

Alassio- Grande vittoria ai Campionati Italiani per i garisti alassini del Tuna Club Riviera dei Fiori che ha sede alla Marina di Alassio. Doppietta spettacolare con primo e secondo posto e successo anche nella classifica per il maggior numero di prede ottenute. I Campionati Italiani per società di traina d’altura 2025 hanno messo in luce quanto la scuola e la tradizione della pesca alla traina sia radicata ad Alassio: quello di Ostia non è il primo successo alassino, ma l’ennesima vittoria in una delle specialità nelle quali da sempre i pescatori della “Città del Muretto” si sono sempre messi in luce non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. A realizzare l’exploit i team “Cappotto e “Scriterius”. L’evento è stato organizzato sotto l’egida della Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee). A vincere il titolo Alberto Bloise (capo equipaggio), Alessandro Raimondo, Valerio Giglio, Gian Luca Giovannelli, e Aldo Compagnucci (skipper). Il team ha anche vinto il premio speciale per il maggior numero di catture effettuate. Al secondo posto si è piazzato il team

di Alfredo Benzi (capo equipaggio e presidente9, Massimo Cravino, Carlo Beltramo, Fabrizio Matteucci e Domenico Rullo (skipper). Gli alassini hanno totalizzato 5.400 punti contro i 2.400 del Club Elettroweve di Ostia e del Club Nautico Pesaro rispettivamente secondi e terzi. Grande soddisfazione per il presidente della Marina di Alassio Rinaldo Agostini: “La vostra dedizione e il vostro talento hanno brillato, portando lustro alla nostra comunità. Congratulazioni ai team di Alassio per gli straordinari successi ottenuti in questo prestigioso evento. Un risultato eccezionale che ci riempie di orgoglio”. “La traina d’altura- spiega il presidente Benzi – è una specialità della pesca dalla barca. La gara ha visto gli equipaggi spingersi a distanze anche considerevoli dal porto di Ostia anche a 15- 18 miglia nautiche in considerazione delle condizioni meteomarine favorevoli”. Le specie allamate dal team sono state numerose: tonni rossi, tonni striati, aguglie imperiali, lampughe e pesci spada. “È doveroso evidenziare – prosegue Benzi- che, in ottemperanza alle norme federali Fipsas, alle leggi in vigore sulle catture delle specie ittiche, e al corretto comportamento di tutti i team partecipanti, le catture sono avvenute in modalità “Catch and Realese”; cioè dopo un breve filmato i pesci, tenuti in acqua, senza essere toccati con le mani, sono stati tutti rilasciati in buone condizioni”. Il sodalizio sportivo alassino Tuna Club Riviera dei Fiori è nato nel 2010 per volontà e opera del suo attuale presidente Alfredo Benzi insieme ad un gruppo di appassionati pescatori. Il club è affiliato Fipsas ed ha come intento primario la diffusione della pesca sportiva, la salvaguardia del mare e delle sue specie ittiche nonché l’attività agonistica in alcune categorie di pesca, sempre nella massima sicurezza. Il circolo ha sede nella Marina di Alassio presso il molo dei pescatori. Nel corso dei suoi 15 anni di attività ha organizzato moltissimi eventi e gare federali; nei prossimi mesi organizzerà altri importanti eventi: dal 9 al 12 ottobre i Campionati Italiani Assoluti di traina costiera 2025, e dal 27 al 28 ottobre il Campionato provinciale, sempre di traina costiera. Anche l’ex campionessa del mondo di vela ed attuale assessora allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti ha espresso soddisfazione per la conquista da parte di sportivi alassini di un ennesimo titolo nazionale: “Congratulazioni vivissime al Tuna Club Riviera dei Fiori per gli ottimi risultati raggiunti ai Campionati Italiani di Traina d’altura. La squadra con questo successo ha portato alto il nome di Alassio in una gara così prestigiosa”.

Claudio Almanzi