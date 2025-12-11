Doppio show omaggio a Vasco. Appuntamento domani 12 dicembre al Crazy Bull di Genova dalle 21 con Alberto Rocchetti e il Tropico del Blasco.

Doppio show omaggio a Vasco, i dettagli dell’evento

Venerdì 12 dicembre alle ore 21 al Crazy Bull di Via E.Degola 4r a Genova, va in scena il doppio show in omaggio a Vasco Rossi con un inizio strepitoso che vede lo storico tastierista del rocker di Zocca, Alberto Rocchetti, con il progetto acustico “Pianoforte e Comodino”, onore e gioia per il musicista di eseguire gran parte dei brani del Kom con il quale suona da ben 36 anni.

Sul palco insieme ad Alberto, canta e suona il Cajon e le percussioni elettroniche, Alex Masio. Il feeling artistico con il mondo di Vasco Rossi è cominciato ai tempi dell’album “Liberi liberi” del 1989, primo disco pubblicato da Vasco per l’etichetta EMI e la storia continua ancora oggi.

Alberto Rocchetti ha militato per tanti anni negli Champagne Molotov, la band anni ’80 di Enrico Ruggeri e ancora prima, nell’epoca prog dei primi anni ’70, ha inciso il ricercatissimo album “Tutto deve finire” con il gruppo La Seconda Genesi.

Il tastierista e pianista nato a Montalto di Castro, è anche la special guest della seconda parte di serata animata dal Tropico del Blasco, super affermata cover band ligure formata da Andrea di Marco alla voce, Alessandro Ghigliotti al basso, Roberto Magnani e Paolo Di Pietro alle chitarre, Enzo Marrali alle tastiere ed Enrico Sidoti alla batteria. Con la partecipazione straordinaria degli elementi storici del Tropico del Blasco, Marco Castagnola, Fabio Bavastro e Davide Foccis.

L’animaccia ruvida e tagliente del gruppo è senza dubbio il cantante Andrea Di Marco, che negli ultimi anni ha partecipato all’evento genovese “Jenny è pazza?” in occasione della presentazione della ristampa in vinile del primo disco mix di Vasco Rossi pubblicato da Borgatti nel 1977 per i canali di promozione alternativi.

La band genovese ha già avuto la grande soddisfazione di collaborare con i musicisti di Vasco, Andrea Braido e Maurizio Solieri (ex chitarristi), Andrea Innesto (sax), Claudio Golinelli (basso) e la vocalist Clara Moroni.

Inoltre, insieme ad alcuni collaboratori, ha organizzato anche seminari e masterclass con Stef Burns e Maurizio Solieri, i due chitarristi storici di Vasco. Così, venerdì 12 dicembre, anche Alberto Rocchetti si unisce per una sera, al vortice energico del Tropico del Blasco, per regalare al pubblico un momento di grande condivisione musicale e pura magia a colpi di rock.

Maggiori info

Presentano la serata Claudio Gambaro e Erika Repetto.

Ingresso € 12

Gradita la prenotazione – 347 9832744