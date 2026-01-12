Doppia spaccata a Genova: due arresti nella notte

Interventi simultanei della Polizia tra Quarto e il centro cittadino

Nel corso della tarda serata, intorno alle 23.30, la Polizia di Stato di Genova è intervenuta a seguito di due segnalazioni quasi contemporanee per furti in atto in diverse zone della città. Gli episodi si sono verificati a breve distanza di tempo tra via Giannelli e via Mario Cappello, attivando un coordinamento immediato delle pattuglie sul territorio.

Furto in un’agenzia immobiliare a Quarto

Il primo intervento ha riguardato un’agenzia immobiliare situata in via Giannelli. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno avviato le ricerche di un uomo segnalato mentre forzava l’ingresso dell’attività commerciale. Poco dopo, il sospettato è stato individuato a piedi in via Quarto, in possesso di uno smartphone risultato sottratto dai locali appena violati. Condotto in Questura, è emerso che si trattava di un 45enne residente fuori provincia, con precedenti per reati contro il patrimonio e violazioni in materia di stupefacenti, già sottoposto a misura di libertà vigilata. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato, mentre la refurtiva è stata restituita al titolare dell’agenzia.

Colpo in un bar del centro e arresto sulla spiaggia

A pochi minuti di distanza, un secondo allarme ha portato gli agenti del Commissariato Centro in via Mario Cappello. La segnalazione indicava un individuo introdottosi all’interno di un bar, da cui aveva asportato la cassa automatica per poi tentare la fuga verso la spiaggia. Grazie al costante contatto con il segnalante, la Sala Operativa ha indirizzato le pattuglie fino al punto in cui il sospettato è stato rintracciato nascosto tra le imbarcazioni, mentre cercava di forzare la cassa. Fermato e accompagnato in Questura, è stato identificato come un 21enne di origine tunisina, già noto alle forze dell’ordine. Le immagini di videosorveglianza del locale hanno confermato la dinamica del furto. L’uomo è stato arrestato per furto e danneggiamento, mentre il titolare del bar ha recuperato l’intera somma sottratta, pari a circa 1.600 euro.

Procedura giudiziaria

Entrambi gli arrestati sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria e saranno giudicati con rito direttissimo, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

