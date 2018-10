Dopo l’impresa con la Juve, al Genoa torna la fiducia

Juric: “Torino archiviata, Ora pensiamo all’Udinese!”

“In cinque anni che sono qui, è stata la peggior Juve che ho visto”. Parole e musica di max Allegri, trainer dei bianconeri.

Forse Allegri non sottolinea che in campo questa volta c’era anche il Genoa, ed un signor Genoa. Un grifone che non si è abbattuto sull’1-0, e che nella ripresa a preso più volte in mano il gioco, raggiungendo il meritato pareggio con Bessa.

Insomma, il ritorno di Juric sulla panca genoana non poteva essere migliore; accompagnato da tante polemiche, il tecnico slavo ha azzardato un paio di mosse (conferma tra i pali di Radu, lancio dal primo minuto in difesa del giovane ed inesperto Romero) ce potevano essergli fatali.

Invece, tutto è andato come previsto.

Intanto è già iniziata la preparazione per l’importante gara di domenica prossima con l’Udinese, che precede un trittico terribile (ma anche la trasferta con la Juve lo era, e forse di più!) con Inter, Milan e Napoli, per poi affrontare la Sampdoria nel derby. Quest’oggi lunedì la squadra si allenerà al “Signorini” a porte chiuse, come di consueto.

Juric a chiesto alla società per metà settimana di organizzare una gara a amichevole, per poter valutare al meglio diversi atleti che ancora non conosce benissimo.

Con l’Udinese, dovrebbe tornare disponibile Spolli, del resto sostituito nel migliore dei modi da Romero, mentre per Favilli ci sono ancora problemi ad un ginocchio. Tutto ok invece per Sandro, che sembra aver recuperato appieno e di gara in gara sempre più incisivo a centrocampo.

Juric ritorna ancora sulla gara pareggiata a Torino: “Nel primo tempo abbiamo un po subito la Juve – dice – ma era normale, avevamo di fronte la squadra più forte di’Italia e non solo. Negli spogliatoi ho detto ai ragazzi di stare tranquilli e di giocare serenamente. E cosi hanno fatto, approfittando anche da un calo mentale dei nostri avversari. A chi mi dice ce alla fine potevamo fare anche il colpaccio, dico che è bene accontentarci cosi… siamo i primi a conquistare un punto con la Juventus! Devo dire che al mio arrivo ho trovato la squadra ben preparata e serena, e questo sicuramente facilita il mio compito”.

Insomma, momento sereno, e ci voleva, in casa genoana.

Sarà comunque importante mettere sotto l’Udinese, per affrontare con calma e serenità il trittico terribile.

Franco Ricciardi

