Donna cade a De Ferrari soccorsa dalle guardie giurate della Regione

Intorno alle 12.40, davanti al Palazzo della Regione Liguria, una donna sui 75 anni è inciampata sul pavimento irregolare che si trova nella parte esterna dei portici di piazza De Ferrari davanti alla Sala Trasparenza della Regione Liguria, finendo per terra.

La donna è stata soccorsa dai presenti e, in particolare, dalle guardie giurate, presenti all’ingresso del palazzo della Regione.

Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Bianca Genovese con la donna che è stata trasportata in codice giallo all’Ospedale Galliera.

La zona dove è avvenuta la caduta è stata transennata da nastro bianco e rosso.

