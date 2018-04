Donna accoltellata via Fillak: è caccia al marito | Foto

Anche la comunità ecuadoriana a Genova si mobilita per rintracciare l’uomo

Angela Jenny Reyes Coello, è questo il nome della 46enne, uccisa a coltellate nella propria abitazione di via Walter Fillak n. 104. La donna faceva la badante a persone anziane e condivideva la casa con una amica.

I carabinieri stanno cercando attivamente il marito che non si trova e non risponde al cellulare. L’uomo era giunto alcuni giorni fa a Genova dall’Ecuador ed era stata la stessa donna ad andarlo a prendere al suo arrivo.

Dai primi rilievi, la donna sarebbe stata colpita con un coltello con un colpo che l’avrebbe raggiunta al petto ed è stata trovata riversa sul divano.

L’allarme era stato lanciato dalla mamma della donna che non riusciva a mettersi in contatto con lei. La porta di casa era chiusa ma nell’appartamento sarebbero state trovate tracce di sangue.

Il figlio di 21 anni è stato avvertito della tragedia e si è recato subito nella casa della madre e quando è giunto ha avuto un malore ed è stato portato via in ambulanza.

Angela aveva già denunciato il marito nel 2004 per maltrattamenti. I due avevano poi vissuto ancora insieme tra alti e bassi. Poi, otto mesi fa, il marito era tornato in Ecuador perché i rapporti erano diventati di nuovo tesi. L’uomo, 52 anni, era tornato ieri dal Sudamerica; era arrivato intorno alle 13 a Milano e la vittima era andato a prenderlo all’aeroporto del capoluogo lombardo per portarlo a Genova.

Da una prima ricostruzione, un avolta arrivati in casa i due avrebbero iniziato a litigare davanti alla coinquilina che nel pomeriggio avrebbe lasciato la casa proprio per la lite tra marito e moglie. L’uomo, ch al momento risulta irreperibile, non avrebbe nemmeno disfatto le valigie. I carabinieri hanno interrogato il fratello del marito, che vive a Genova, e la coinquilina per ricostruire con esattezza gli ultimi momenti di vita della donna.

Nel mentre si sono attivati per rintracciare l’uomo.

Anche la comunità ecuadoriana a Genova si è mossa divulgando la foto del marito che risulta ricercato. Ecco il post su Facebook di Nancy Morales, parente della vittima.

“Se busca a este asesino toda persona que lo identifique por favor llamar a la policia en España o en Italia por favor condividan no es una broma acaba de asesinar a mi hermana se a hido a la fuga gracias por cualquir colaboracion”.