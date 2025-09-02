DondiSalotti apre a Genova: nuovo store nel cuore del design

Un nuovo spazio per l’arredo Made in Italy

Genova accoglie un nuovo punto di riferimento per gli amanti del design e del comfort: giovedì 4 settembre apre in via Brigata Bisagno 59 il nuovo store DondiSalotti, nel cuore del distretto dell’arredo del capoluogo ligure. La posizione è strategica, in una zona elegante e conosciuta dai genovesi, e la sede scelta non passa inosservata: un palazzo signorile con ampie vetrine di oltre quattro metri che valorizzano i prodotti esposti e danno luce agli ambienti interni.

Un’esposizione completa e accogliente

Lo store, che si estende su quasi 400 mq, ospita 23 divani singoli, 12 poltrone e 20 set total look. L’allestimento è curato in ogni dettaglio: illuminazione moderna per esaltare i prodotti, separé a doghe nere, piante verdi che scaldano l’atmosfera e tonalità calde alle pareti arricchite da specchi neri e dal monogramma DondiSalotti. L’effetto è quello di un ambiente contemporaneo, intimo e raffinato, che invita il cliente a vivere un’esperienza immersiva nello stile.

Collezioni di design e materiali di qualità

La proposta del nuovo store genovese si caratterizza per la varietà dei rivestimenti: dal bouclé e dalla pelle ai tessuti tecnici più attuali, pensati per soddisfare gusti e stili differenti. Oltre ai divani e alle poltrone, non mancano i complementi d’arredo coordinati – tavolini, tappeti, pouf, cuscini e lampade – personalizzabili nei rivestimenti e nelle nuance. Tra le novità in esposizione, i modelli Gustavo e Demetrio, affiancati dagli iconici Lazise, Amalfi, Tazio e Spacer, tutti caratterizzati da un forte contenuto di design senza rinunciare al comfort dei meccanismi relax.

Un’esperienza d’acquisto personalizzata

DondiSalotti punta non solo sulla qualità dei prodotti ma anche sull’esperienza d’acquisto. Gli Interior Specialist accompagnano i clienti in un percorso personalizzato, supportato dal configuratore 3D che consente di visualizzare in tempo reale il proprio divano. “Desideriamo che i nostri clienti si sentano accolti e supportati”, sottolinea Salvatore Rubino, Direttore Generale Retail, ricordando come la formazione continua degli specialisti sia parte integrante della filosofia del brand.

Apertura con promozioni speciali

Per celebrare l’inaugurazione, tutta la collezione sarà proposta con sconti fino al 50% nelle prime settimane. L’apertura straordinaria è fissata per giovedì 4 e venerdì 5 settembre con orario continuato 9.30–19.30. Successivamente, il punto vendita sarà aperto dal lunedì al venerdì 9.30–13.00 e 15.00–19.30, e il sabato dalle 10.00 alle 20.00.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube