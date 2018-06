Donato Bilancia: diciassette omicidi, un diploma e forse una laurea

L’ergastolano Donato Bilancia, 67 anni a luglio, condannato a 13 ergastoli per aver commesso in Liguria e Piemonte una lunga serie di omicidi tra il 1997 e il 1998 e detenuto nel carcere di Padova dopo il diploma di ragioniere vorrebbe prendere una laurea triennale in Progettazione e gestione del turismo culturale.

Attualmente Bilancia durante il suo percorso di pena ha imparato e parla correttamente tre lingue: inglese, francese e spagnolo.

Bilancia è stato inserito nel circuito dei detenuti comuni del carcere di Padova Due Palazzi, dopo gli anni di isolamento e di regime di massima sicurezza dovuti alle minacce ricevute da altri carcerati.

In 20 anni di pena ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza dei permessi per andare a far visita alla tomba dei genitori, si è diplomato con 83 centesimi e ora sta studiando per laurearsi.