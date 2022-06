Domani sera spettacolo pirotecnico per la Fiera di San Pietro alla Foce

Ci sarà anche uno spettacolo pirotecnico, domani sera, a partire dalle 22.45 circa, in occasione della Fiera di San Pietro alla Foce. Lo spettacolo si svolgerà a Punta Vagno e sarà visibile per pubblico da corso Italia.

Per la Fiera di San Pietro, in programma domani dalle 8 alle 23, circa 600 banchi di merci varie e di prodotti alimentari animeranno la zona della Foce, tra via Casaregis, via Pisacane, via Pareto, via Ruspoli, via Cecchi, via Morin, via San Pietro, via Rimassa e corso Torino.

È stata predisposta dal Comune di Genova un’ordinanza dirigenziale che prevede l’interdizione temporanea (dalle 8 alle 23) della vendita, somministrazione, detenzione e consumo di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro o metallici all’interno dell’area fieristica (via Casaregis, via Pisacane, via Trebisonda, via Pareto, via Ruspoli, via Cecchi, via Morin, corso Torino tratto compreso tra via Rimassa e corso Buenos Ayres) a scopo di prevenzione finalizzata all’incolumità delle persone.

Lo spettacolo pirotecnico è organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con Fiva-Confcommercio, Civ Giardino di Cesarea.

Modifiche alla viabilità e sosta. In occasione della Fiera, dalla mezzanotte del 26 alle 4.15 di lunedì 27, sono state istituite temporanee modifiche alla circolazione e alla sosta veicolare nel quartiere della Foce.

Nel dettaglio:

Divieto di transito e di sosta in:

• via Casaregis nel tratto compreso tra corso Buenos Ayres e corso Marconi

• via Pisacane nel tratto tra piazza Palermo e corso Torino

• corso Torino nel tratto tra via Cecchi e corso Buenos Aires, esclusi controviali e limitatamente alla sola sosta, la carreggiata di ponente, nel tratto tra via Ruspoli e via Cecchi (fronte civici 121-131 rr)

• via Pareto, i primi 15 metri, a partire dall’intersezione con via Casaregis

• via Ruspoli entrambi i lati del tratto compreso tra via Casaregis e corso Torino

• via Cecchi nel tratto tra corso Torino e via Casaregis

• via Morin nel tratto compreso tra via Rimassa e via Casaregis (escluso tratto tra via Rimassa e via Cravero, dove è consentito il solo transito con inversione del senso di marcia da levante a ponente e obblighi di arresto allo stop e di prosecuzione diritto all’intersezione con via Rimassa)

• via San Pietro della Foce

• via Rimassa, carreggiata lato levante nel tratto compreso tra via Morin e via Cecchi

Divieto di sosta in:

• corso Marconi lato monte – carreggiata monte in corrispondenza del civ. 40 r

• via Ruspoli lato monte fronte civ. 5

• via Rimassa, lato levante – carreggiata di levante, tratto compreso tra il civ. 76 e via Morin, con istituzione del capolinea linea 20 di AMT

• via Rimassa, ambo i lati della carreggiata – lato ponente in corrispondenza dei civv. 169 e 171 rossi e sul lato ponente della stessa carreggiata nel tratto a mare del civ. 51.