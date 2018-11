Domani è il Pasta pesto day: celebrato da cucina italiana nel mondo

“Domani, in occasione della settimana della cucina italiana nel mondo si celebrerà il ‘Pasta pesto day’. In centinaia di ristoranti, che hanno aderito alla iniziativa in tutti i continenti, potrete gustare un piatto di pasta con il pesto. Il ricavato aiuterà la Liguria e le persone in difficoltà nella regione a superare questo momento di emergenza”.

Lo ha ricordato oggi il governatore ligure Giovanni Toti.

“Un modo saporito – ha aggiunto Toti – per fornire aiuto concretamente e, al tempo stesso, un’iniziativa per far conoscere i profumi e i sapori della nostra terra. E per dire che il Natale in Liguria sarà bellissimo, pieno di eventi. Aspettiamo tanti turisti per una visita”.