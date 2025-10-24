Domani a Laigueglia il concerto della Giovane Orchestra della Riviera

Laigueglia. Grande attesa fra gli appassionati di Musica Classica per il concerto che domani, alle ore 21, nella Chiesa parrocchiale di San Matteo sarà tenuto dalla Giovane Orchestra della Riviera. L’evento, che si svolgerà con il patrocinio del Comune di Laigueglia, è organizzato dall’ Associazione Musicale Agoriviera e verrà presentato dal Maestro Andrea Elena: “Accompagneremo- ci spiega lo stesso Elena- il pubblico in un viaggio tra epoche e stili, offrendo un’introduzione storica e musicale alle opere eseguite. Si tratta di una occasione unica per vivere la musica in modo immersivo e consapevole. Saranno eseguiti brani di Haydn, Mozart ed Haendel”.

L’ingresso è libero, con raccolta fondi a favore dell’Associazione Musicale Agoriviera, per poter sostenere le attività educative e concertistiche rivolte ai giovani. L’Associazione è stata fondata nel 2024 con l’obiettivo di creare un nuovo spazio musicale per i giovani talenti del territorio, offrendo loro opportunità di crescita, visibilità e formazione. Grazie alla collaborazione dei professori di strumento, è stato formato un gruppo di musicisti under 26, che si distinguono per passione, dedizione e qualità artistica.

Nonostante la recente nascita, l’orchestra ha già tenuto una serie di applauditissimi concerti ad Alassio, Albenga, Genova ed Andora. Dopo quello di Laigueglia seguirà il concerto del 7 dicembre ad Alassio, nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Immacolata (Frati Cappuccini) al Borgo Coscia. La stagione proseguirà poi fino Natale con una serie di eventi musicali, consolidando il ruolo dell’orchestra nel panorama culturale locale.

A dirigere l’Orchestra è il Maestro Mauro Borri mentre i docenti e Maestri Prepartori sono i professori Giovanni Sardo (Archi), Mauro Borri (Basso Continuo e Direzione) e Raffaele Esposto (Fiati). Claudio Almanzi

