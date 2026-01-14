Ceriale. Grande attesa per un appuntamento imperdibile per tutti coloro che sono interessati a conoscere gli effetti che i social media possono avere su ciascuno di noi. A Ceriale,giovedì alle ore 16 e 30, ci sarà l’incontro con lo psichiatra Italo Dosio che interverrà alla Sala Riflessi (Lungomare Diaz, 92) nell’ambito della rassegna “Parole in Movimento”. L’evento è organizzato dalla attivissima Pro Loco di Ceriale, guidata dalla instancabile Livia Boano, con la collaborazione della locale sezione dell’Unitre Comprensoriale Ingauna ed il patrocinio del Comune di Ceriale.

“L’impatto dei social media sulla nostra vita” è il titolo dell’intervento che il noto psichiatra piemontese terrà ai tanti interessati spettatori che solitamente affollano questi appuntamenti culturali. Dosio, che è uno psichiatra molto noto, è stato uno dei pionieri di Matti per il calcio a Torino. Studente di medicina, alla fine degli anni Settanta, durante la specializzazione in psichiatria ha fatto un anno di volontariato nel manicomio di Collegno e poi negli anni Ottanta ha incontrato l’associzione di promozione sportiva Uisp. Da lì nacque l’idea di Matti per il calcio. Prima di Dosio ospiti della interessante rassegna cerialese del giovedì sono stati Laura Brattel, Fabio Rivieccio, Giacomo Calcagno, Gabriele Cipriani, Renata Briano ed Alessia Cepollina. Il prossimo appuntamento sarà con la professoressa Paola Pizzorni il 29 gennaio.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube