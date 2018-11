Domani a Carignano il duca De Ferrari torna a vedere la sua diga | Foto

L’appuntamento è per domattina, lunedì 19 novembre, alle 10, nel quartiere di Carignano, nella rotonda, in fondo a via Corsica, tra piazzale di San Francesco d’Assisi, via Fiodor e via Antonio Gavotti dove verrà posizionata sul basamento che è stato ricollocato in questi mesi, la grande statua di Raffaele De Ferrari, duca di Galliera, monumento in bronzo alto 6 metri che, sopra il basamento, si innalzerà per 13 metri.

Si tratta di una collocazione simbolica, con il duca che tornerà a vedere il porto è, sopratutto, la diga foranea, che fece edificare stanziando, a fine ottocento, circa 20 milioni di lire.

Naturalmente si tratta di una collogazione che ha sollevato il più classico dei mugugni genovese dto che la sua posizione, al centro della strada, riduce la visibilità degli automobilisti.

Di parere opposto l’associazione genovesissima A Compagna, che aveva fortemente sostenuto la ricollocazione del monumento del duca De Ferrari che per lungo tempo era stato lasciato abbandonato nel magazzino comunale di Bolzaneto.

“A Compagna – si legge in una nota dell’Associazione presiduta da Franco Bampi – è davvero contenta che finalmente la statua del Duca di Galliera venga definitivamente rimontata e resa visibile alla cittadinanza e parteciperà con il proprio gonfalone a quest’evento e rinnova con questo atto la riconoscenza di Genova nei confronti di un suo importante benefattore quale è stato il Duca di Galliera”.

